L'allenatore del Milan, Ruben Amorim, è intervenuto in collegamento dal Bluenergy Stadium di Udine ai microfoni di DAZN nel prepartita di Udinese-Milan.

Rabiot, Gila, Moreira assenti

“Non potevano giocare. Dobbiamo gestire i calciatori. Con questo calendario è quasi impossibile, dobbiamo gestire tutto e oggi non sono a disposizione”.

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Diawara e Tomori titolari per la prima volta in Serie A

Maignan dopo l'espulsione in Europa League

“Sappiamo che l’Udinese gioca a 5 e quindi proveremo a difendere così, ma in un modo diverso. L’importante è come ruotano i calciatori. Provo a scegliere i calciatori che siano disponibili a livello fisico e che abbiano le caratteristiche adatte. Magari se avessi avuto tutti a disposizione avrei giocato in modo diverso, ma oggi ho la sensazione che questo sia il miglior undici titolare per iniziare la partita. Per iniziare, non per finire la partita”.“Non sono ragazzi, sono uomini. E Maignan ha capito che non può fare cose del genere, non possiamo metterci in queste posizioni. Ho avuto un colloquio con lui così come l’ho avuto con tutti gli altri. Ho la sensazione che l’avvio di partita col Bournemouth non avesse nulla a che vedere con motivi tattici o tecnici. Loro non è che sono stati migliori di noi o più tecnici, erano più competitivi. A volte dobbiamo pensare solo ad essere competitivi e dimenticarci di giocare bene o in modo elegante. A volte abbiamo bisogno di approcciare le partite in maniera diversa”.

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Come sta Goncalo Ramos

“È pronto per giocare. Altrimenti non sarebbe qui. Ha avuto un problema durante la settimana, sono stati fatti i controlli e ora è qui. Abbiamo bisogno di tutti i calciatori che mettiamo in campo. Quelli in panchina sono pronti a subentrare. Quindi se è qui è perché è pronto per giocare”.