Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Ferencvaros, Ruben Amorim ha parlato così: "Non ci sono spiegazioni, non c'è niente da dire soprattutto sul primo tempo, non ricordo un altro primo tempo così. Si tratta di ambizione, concentrazione, atteggiamento. Abbiamo perso seconde palle e palloni stupidi, non eravamo pronti e preparati per giocare questa sera"

Come spieghi la partita giocata così?

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"Difficile dire qualcosa, non eravamo pronti per giocare a calcio stasera. Non siamo stati pronti a passare dal derby e poi ci siamo presentati in campo così oggi, evidentemente io per primo non ho fatto le cose giuste. Non siamo pronti per pensare di essere competitivi sui due fronti, Serie A ed Europa League, dobbiamo lavorare sul nostro modo di vedere il calcio e sull'approccio, non ci sono scuse, quando le persone parlano della nostra squadra di solito ho argomentazioni per difenderla ma non questa sera, dovevamo vincere e dobbiamo essere più umili e capire cosa è successo"

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Alti e bassi: è allenabile?

"Forse ho fatto qualcosa di sbagliato in questi due giorni di vigilia ma non a livello mentale, è da tempo che vedo questa squadra anche l'anno scorso ha avuto problemi analoghi, stasera non siamo stati pronti e coraggiosi, avere questo atteggiamento non va bene. Tutti devono allenarsi come Pavlovic, è pronto a morire in allenamento. Dobbiamo risolvere questi alti e bassi, non possiamo pensare che non possiamo fare niente su questo. Devo pensare alla Serie A ma vogliamo fare bene anche in Europa League, dobbiamo vincere partite ed essere pronti a giocare ogni tre giorni ma non mollo l'Europa League"