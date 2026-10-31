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Ruben Amorim, tecnico del Milan, intervistato da Sky Sport, ha analizzato così la vittoria nel derby contro l'Inter: "E' importante, l'ambiente è fantastico e si capisce dopo una partita del genere: ancora di più dopo la sconfitta col Bologna. Sono orgoglioso dei miei giocatori con così poco riposo, hanno lottato per tutta la partita. Io provo di interpretare quello che mi dice la squadra e da subito ho capito che eravamo lì, pronti: siamo stati sempre calmi e concentrati.

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Non sono solo Moreira, Pulisic e Rabiot i leader, è tutto l'ambiente: vorrei di parlare di Pavlovic e De Winter che hanno giocato tutte le partite e il modo in cui sono scesi in campo contro una squadra così forte. Tutti insieme siamo stati una squadra migliore. Gila terzino? Nei cross De Winter è il migliore: e guardando le statistiche dell'Inter non sapevamo se avrebbe giocato Dimarco. Fanno molti cross e fanno densità in area, per i cross De Winter e Pavlovic sono i migliori.

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Le linee erano più vicine, quindi le distanze erano più corte e questo ha consentito di correre meglio. Siamo stati molto aggressivi sulle fasce intercettando tanti cross e difeso bene sui lati. Scudetto possibile? Quello che diceva Cardinale è che l'obiettivo è lo scudetto: è importante vincere queste partite per far capire ai tifosi che le cose non cambieranno in poco tempo. Serve tempo, avremo bisogno di serate magiche e di débacle come mercoledì: stasera voglio dire che la situazione non cambierà. Non so se lo scudetto sarà possibile e quando, dobbiamo essere onesti coi tifosi, non sono stupidi: sanno in che momento di crescita è il Milan".