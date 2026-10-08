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Intervenuto ai microfoni de Il Messaggero, Alberto Aquilani, allenatore del Sassuolo, ha parlato così della Roma di Gian Piero Gasperini: «Squadra molto forte e completa. È partita nel modo giusto, può lottare per il vertice».

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Che idea si è fatto delle forze in campo? «Il motore è ben diverso rispetto alla B, con giocatori da una cilindrata non paragonabile. C'è più organizzazione, tutto è più complesso e stimola a non lasciare nulla al caso».

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Gasperini un maestro? «Per quello che ha fatto e trasmesso è un maestro, lo è in quello che fa. Ha rivoluzionato il modo di giocare con i duelli a tutto campo, con la sua maniera di intendere la partita e penso anche l'allenamento. Ha stimolato tutti. È un innovatore».