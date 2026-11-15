GUARRO e PACE: Facciamo chiarezza su Calhanoglu. Timore Juve? Cosa gli ha detto l'Inter

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Intervistato da TMW, Salvatore Aronica, ex difensore del Napoli, ha parlato anche di Italia a poche ore dalla partita di Nations League contro il Belgio:

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"Questa Italia mi piace, il nuovo progetto giovane che valorizza ragazzi meno famosi sta pagando. Era giusto cambiare e dare un'altra chiave di volta. Mancini puntando su un gruppo giovane con ragazzi che hanno voglia di fare bene come i fratelli Esposito, Vergara e Cambiaghi sta dimostrando che la Nazionale può far bene".

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Oggi la sfida al Belgio.

"Nel panorama europeo il Belgio si colloca tra le Nazionali top. Quella di oggi è una partita importante, in caso di risultato negativo certamente non si potrebbe parlare di fallimento. Per il futuro sono molto fiducioso".

(Fonte: TMW)