Charles De Ketelaere, attaccante dell'Atalanta e autore di una doppietta contro l'Inter nel pareggio per 4-4 di Bergamo, ha rilasciato queste dichiarazioni
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Charles De Ketelaere, attaccante dell'Atalanta e autore di una doppietta contro l'Inter nel pareggio per 4-4 di Bergamo, ha rilasciato queste dichiarazioni:
"Un punto molto importante per il morale. Ci sono delle cose da migliorare, ma pareggiare così contro l'Inter è bello. Siamo quasi al completo e questo ci aiuterà, la qualità verrà fuori. Questo resta un punto importante per continuare nel processo".
(Fonte: DAZN)
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