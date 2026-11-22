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Anche quando sembrava persa, l'Atalanta di Sarri non ha mollato e alla fine è riuscita ad acciuffare uno spettacolare pareggio per 4-4 contro l'Inter. Queste le impressioni dell'allenatore dei bergamaschi a DAZN:

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"Questa squadra comincia ad avere dei pregi, uno è quello caratteriale e l'altro è la fase offensiva. Purtroppo ci portiamo dietro il difetto della fragilità difensiva, troppi errori. Questo ci è costato dei punti, ma la sensazione è che la squadra cresce. In questo inizio hanno inciso gli infortuni, ma anche il calendario che non ci consente tanti movimenti di reparto. Alcuni difensori sono arrivati a fine mercato, inoltre questa squadra era abituata a difendere a tre. Queste difficoltà difensive arrivano da una concomitanza di fattori".

DAZN

"De Ketelaere? Quando ha fatto bene in nazionale veniva da ottime prestazioni anche nel club. E' un giocatore forte fisicamente e tecnicamente, deve risolvere i suoi alti e bassi e ha l'età giusta per iniziare a risolverli. Il suo potenziale l'ho visto in pochi".

(Fonte: DAZN)