Piero Ausilio, ospite di Cattelan a Supernova, ha raccontato anche il suo rapporto con il mondo dei procuratori, raccontando un retroscena relativo a Henrikh Mkhitaryan. Un giocatore più unico che raro:
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Ausilio: “Esiste un solo giocatore al mondo che non ha procuratore. Sopra la media in tutto”
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"Nel 99% dei casi, il giocatore ha sempre il suo procuratore davanti o di fianco, non ti permette mai di parlare direttamente con lui. È difficile parlare con un calciatore direttamente di soldi. Ho un caso solo di giocatore che è sopra la media, che fa le cose da solo. Ma lui è sopra la media in tutto, in campo e fuori dal campo: Mkhitaryan.
Spero che ritardi il più possibile il termine della sua carriera. Perché veramente il calcio, nel momento in cui smetterà Mkhitaryan, perderà tantissimo. Quindi mi auguro che sia magari una perdita per il campo, per l'Inter, ma che invece possa restare da qualche parte a dare un contributo. E' un ragazzo che non non ha uguali"
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