"Nel 99% dei casi, il giocatore ha sempre il suo procuratore davanti o di fianco, non ti permette mai di parlare direttamente con lui. È difficile parlare con un calciatore direttamente di soldi. Ho un caso solo di giocatore che è sopra la media, che fa le cose da solo. Ma lui è sopra la media in tutto, in campo e fuori dal campo: Mkhitaryan.