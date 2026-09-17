Intervistato da news.superscommesse.it, Davide Baiocco, ex centrocampista anche della Juventus, ha parlato anche della lotta scudetto
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Intervistato da news.superscommesse.it, Davide Baiocco, ex centrocampista anche della Juventus, ha parlato anche della lotta scudetto. Ecco le sue dichiarazioni:
Inter, Roma e Como sono le principali candidate allo scudetto? Quale squadra ti ha convinto di più finora?"Sarà un campionato di Serie A molto equilibrato. La Roma ha assimilato ancor di più le idee di Gasperini e ha alzato la condizione fisica e di conseguenza l'asticella degli obiettivi. Il Como sta continuando in maniera ottimale la propria ascesa, si è visto chiaramente anche contro il Lipsia in Champions League. La squadra di Fabregas per qualità e carattere si inserisce sicuramente nel discorso scudetto. L'Inter in questi anni sta facendo benissimo con Chivu, sulla scia di quanto fatto in precedenza con Inzaghi. I nerazzurri sono i favoriti, ma rispetto allo scorso anno il gap con le inseguitrici si è assottigliato molto".
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