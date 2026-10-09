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Marco Ballotta, ex portiere con un passato anche all'Inter, ai microfoni di ParmaLive ha presentato i temi della sfida tra i nerazzurri e il Parma: "Una partita delicata per il Parma, lo sappiamo. Poi comunque alla ripresa, dopo una sosta così prolungata… Non dico che possa succedere di tutto, però magari l'Inter ha molti nazionali che devono tornare e bisogna vedere in che condizioni lo fanno. Il Parma invece ne ha meno, secondo me la differenza potrebbe essere un po' quella, anche se l'Inter ha a disposizione dei campioni. Sicuramente se venissero dei punti da questa partita, secondo me varrebbero doppio, perché le differenze di valori in campo ci sono. Però non si sa mai, dopo una sosta può succedere un po' di tutto".

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Dove si può sorprendere questa Inter, che è una squadra fortissima? Dove si può sorprendere?

"Serve aspettare l'Inter, nel senso che se continua a fare come ha fatto nell'ultimo periodo, cioè partendo con un 2-0 per la squadra avversaria, ache se poi dopo riesce a recuperare. Magari la speranza del Parma è che si riparta dal 2-0 e che poi non riescano a recuperare. Probabilmente l’Inter ha qualche problema, perché subiscono veramente tanti gol e probabilmente si tratta di mancanza di concentrazione, perché hanno valori in tutti i reparti. L'unica speranza per il Parma è quella di colpirli nella mancanza di concentrazione che hanno in certi momenti della partita, soprattutto all'inizio, altrimenti vedo veramente pochi punti deboli da parte loro".