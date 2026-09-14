Lautaro in panchina, sarà il centrocampista italiano ad indossare la fascia da capitano questa sera
VIDEO / Inter, ecco la terza maglia 2026/27: le prime immagini ufficiali
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Nicolò Barella ha parlato ai microfoni di Skysport ha parlato prima della gara contro l'Udinese. Queste le parole del vice capitano nerazzurro:
-Che Inter arriva a questa partita?Certo, sicuramente abbiamo visto cosa si poteva fare meglio. Dalle sconfitte dobbiamo prendere le cose positive. Con il Real abbiamo giocato a viso aperto contro una delle squadre più forti al mondo e avendo le nostre occasioni. È quello che si aspettano tutti dall'Inter negli ultimi anni: sicuramente dovremo limare i dettagli, ma è solo l'inizio di stagione, avremo tempo di dimostrarlo.
-Cosa dovete avere in testa per non perdere la fame?Dico che il campionato è una corsa a tappe e bisogna essere concentrati su tutte le partite anche se alcune hanno un appeal e altre meno. Ma danno tutte i tre punti. L'imperativo è sempre cercare di vincere. Abbiamo lo Scudetto cucito sul petto. Vogliamo non renderla facile a chi cercherà di togliercela.
-La concorrenza interna?È utile, aiuta tutti a migliorare. Ti fa rimanere sul pezzo. Sono arrivati campioni di caratura internazionale che ci danno uno step di come funziona nelle altre società. È una squadra forte che vuole cercare di arrivare in fondo a tutte le competizioni. È quello che cercheremo di fare.
(Fonte: SS24)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Pagelle
Inter-Udinese, pagelle: Barella trascina tutti. Carlos, il fuoco dentro. Zielinski, ripresa show
Interviste
Thuram: "Ci sta sbagliare approccio, conta reagire. La Roma? 19 avversarie"
Live
Inter-Udinese 5-3 risultato finale: montagne russe al Meazza ma quante leggerezze
Interviste
Gasperini: "Inter giustamente considerata la più forte ma per me ce n'è un'altra molto vicina"
Interviste
Baccin a DAZN: "Rinnovi? Avremo novità ma senza fretta. Abbiamo idee molto chiare. Vogliamo..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti