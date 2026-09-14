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Nicolò Barella ha parlato ai microfoni di Skysport ha parlato prima della gara contro l'Udinese. Queste le parole del vice capitano nerazzurro:

Getty Images

-Che Inter arriva a questa partita?

-Cosa dovete avere in testa per non perdere la fame?

-La concorrenza interna?

Certo, sicuramente abbiamo visto cosa si poteva fare meglio. Dalle sconfitte dobbiamo prendere le cose positive. Con il Real abbiamo giocato a viso aperto contro una delle squadre più forti al mondo e avendo le nostre occasioni. È quello che si aspettano tutti dall'Inter negli ultimi anni: sicuramente dovremo limare i dettagli, ma è solo l'inizio di stagione, avremo tempo di dimostrarlo.Dico che il campionato è una corsa a tappe e bisogna essere concentrati su tutte le partite anche se alcune hanno un appeal e altre meno. Ma danno tutte i tre punti. L'imperativo è sempre cercare di vincere. Abbiamo lo Scudetto cucito sul petto. Vogliamo non renderla facile a chi cercherà di togliercela.È utile, aiuta tutti a migliorare. Ti fa rimanere sul pezzo. Sono arrivati campioni di caratura internazionale che ci danno uno step di come funziona nelle altre società. È una squadra forte che vuole cercare di arrivare in fondo a tutte le competizioni. È quello che cercheremo di fare.

(Fonte: SS24)