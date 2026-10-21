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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter-Shakhtar 1-0, Nicolò Barella ha parlato così:

"Tutte le partite in Champions sono difficili, lo Shakhtar è una squadra di qualità, ha ritmo e intensità. Avevamo bisogno di vincere, giocare bene è sempre bello ma dobbiamo finalizzare meglio, oggi era importante la vittoria. Non so se è meritata al 100% ma abbiamo dato tutto"

Gol in dieci

"Quando sei spalle al muro, qualcosa devi fare. Essere in dieci nel calcio di oggi è uno svantaggio grosso ma loro hanno provato a vincere, abbiamo sfruttato la ripartenza, Carlos Augusto è un animale, ci tengo a fargli i complimenti perché si merita tutto quello che sta facendo"

Qual è l'obiettivo dell'Inter in Champions?

"La Champions l'abbiamo puntata in questi anni, c'è un livello altissimo. E' un sogno, vogliamo trasformarlo in obiettivo. Cercheremo di farlo diventare obiettivo"

Poca grinta nel primo tempo

"C'è mancata energia all'inizio, forse eravamo bloccati, eravamo un po' tesi. Anche dopo Bologna, l'approccio è una cosa che dobbiamo migliorare. Anche io potevo fare di più, dobbiamo risolvere questo problema e migliorare"