VIDEO/ Capello: "Milan? Amorim non ha capito i migliori che ha. Ci ha messo 5 partite per..."

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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Davide Bartesaghi ha parlato così del KO del Milan contro il Ferencvaros:

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"Bisognava parlare tra noi stessi, la partita di stasera non è commentabile. Non siamo entrati con lo spirito giusto, abbiamo rovinato quello fatto di bello in settimana, da domani dobbiamo rimboccarci le maniche e darsi da fare. Sapevamo che era una partita difficile, in Europa è sempre così però è stata la mancanza di atteggiamento, di voglia, di grinta e questo l'abbiamo pagato"

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"Dopo il derby c'era il giusto entusiasmo, l'allarme è suonato quando eravamo in campo. Abbiamo provato a recuperare nel secondo tempo ma non ce l'abbiamo fatta. È mancato l'atteggiamento, ancor prima di prendere i gol, hanno creato tante occasioni partendo dai nostri errori. Da domani bisogna leccarsi le ferite e vedere cosa abbiamo sbagliato per pensare poi al Genoa con la determinazione giusta e con lo spirito di squadra diverso"