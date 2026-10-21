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In vista della sfida di questa sera tra Inter e Shakhtar, il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni ha parlato dei problemi in Europa dei nerazzurri ai microfoni di Prime Video:

Sta diventando un problema l'Europa? Considerate le sette sconfitte nelle ultime otto partite che avete giocato?

No, non è un problema, sicuramente è una cosa sulla quale dobbiamo migliorare perché sono dati importanti: sette su otto non è più una casualità, ma sta diventando un po' quello che è la normalità e vogliamo assolutamente invertire questa cosa. Abbiamo analizzato gli errori che abbiamo fatto e speriamo di mettere in pratica le cose per migliorare.

E da questa analisi cosa è emerso? Cioè qual è il problema principale da mettere a posto?

Ma sicuramente tante cose che a livello mentale sbagliamo, perché da quello che abbiamo visto e analizzato tanti gol presi, tante situazioni di difficoltà arrivano proprio da nostri errori. Quindi se la squadra avversaria è brava a farci gol, vanno fatti i complimenti, ma non dobbiamo essere noi a metterci in difficoltà. Quindi questo credo derivi da un po' troppa leggerezza e poca percezione del pericolo che abbiamo in questo momento.

E come si lavora su questa percezione del pericolo?

Si lavora rendendosi conto che in Champions, specialmente in Europa, nessuna partita è facile. Qualsiasi avversario ti trovi, al di là del nome, è un avversario che se non affrontato con la giusta mentalità ti mette in difficoltà e quindi, ripeto, credo sia un problema prettamente mentale e dobbiamo lavorare su questo.

Lo Shakhtar è la squadra giusta al momento giusto o comunque è una squadra sbagliata nel momento sbagliato?

No, ma non ci sono squadre giuste o sbagliate. Sappiamo, come ho detto prima, in Champions, se non affronti le squadre con la testa giusta, sono tutte complicate. Quindi al di là dello Shakhtar o Bayern Monaco, Barcellona, che sia, bisogna che l'Inter sia sempre la stessa, indipendentemente dalla squadra che affronta.