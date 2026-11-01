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Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, intervenuto ai microfoni di SportMediaset, ha analizzato così la sconfitta nel derby: "Siamo partiti male con due situazioni a freddo che hanno indirizzato la partita: poi siamo rientrati e il 3-1 l'abbiamo preso nel nostro miglior momento, loro avevano accusato il gol. Ci ha fatto veramente male, non siamo contenti e non è quello che speravamo ma bisogna andare avanti perché giochiamo già tra tre giorni.

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Non so dire cosa soffriamo col Milan, puoi prepararla bene al video ma poi conta l'atteggiamento e non è stato quello adeguato. Non siamo contenti e ci mancherebbe: anzi siamo molto delusi. Ma abbiamo troppa esperienza per portarci le cicatrici, ci sarà da analizzare quello che abbiamo fatto male ma ripartire con lo spirito giusto, la stagione. veramente lunga. Non credo sia colpa del modulo o di altro, abbiamo sbagliato l'atteggiamento, che non è stato quello adeguato per serate come questa".