La mezzofondista italiana, grande tifosa interista, ha assistito dal vivo al successo della formazione di Chivu
VIDEO / "Sempre pazza Inter": Cambiasso esulta così dopo il 3-2 al Napoli... con due ex nerazzurri
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Nadia Battocletti, mezzofondista italiana e grande tifosa dell'Inter, nel corso di un'intervista concessa a Tuttosport è tornata a sabato, quando ha assistito dal vivo a San Siro al successo in rimonta della formazione di Chivu contro il Napoli: "Sabato io e mio padre siamo stati invitati al Meazza di Milano ad assistere a Inter Napoli.
Già la scorsa primavera ero stata invitata ad Appiano Gentile dallo staff dell'Inter e ho conosciuto il tecnico Christian Chivu. Ho portato fortuna ai nerazzurri hanno vinto 3-2".
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