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Nadia Battocletti, mezzofondista italiana e grande tifosa dell'Inter, nel corso di un'intervista concessa a Tuttosport è tornata a sabato, quando ha assistito dal vivo a San Siro al successo in rimonta della formazione di Chivu contro il Napoli: "Sabato io e mio padre siamo stati invitati al Meazza di Milano ad assistere a Inter Napoli.

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Già la scorsa primavera ero stata invitata ad Appiano Gentile dallo staff dell'Inter e ho conosciuto il tecnico Christian Chivu. Ho portato fortuna ai nerazzurri hanno vinto 3-2".