L’ex centrocampista promuove la capolista nerazzurra: “Ha 5-6 leader e gerarchie chiare. Anche i nuovi si inseriranno velocemente”
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Ospite negli studi di DAZN nel corso della trasmissione Fuoriclasse, l'ex calciatori Valon Behrami ha parlato dell'Inter di Cristian Chivu, capolista insieme alla Lazio.
"L'Inter non ha rivali""L'Inter è estremamente serena? Sì, beh, senz'altro. Ha un gruppo vincente, un gruppo che soprattutto con la scelta delle personalità la società sa chi va a prendere, sa chi inserisce dentro nel contesto Inter. Diciamo che ha dentro 5-6 leader, tutta la divisione dentro lo spogliatoio, ci sono delle gerarchie, è tutto molto facile far parte del gruppo Inter. Anche i nuovi si inseriranno in maniera molto veloce. Io ho detto che non ha rivali proprio perché è riuscita a migliorare la squadra l'anno scorso, non perché la Roma o il Como non se la possono giocare, ma semplicemente perché loro sono diventati ancora più forti. È normale vedere tutte queste facce sorridenti, le rotazioni, rivivono tutti bene. In questo Chivu ha gestito la squadra in una maniera corretta per quello che è lo spogliatoio".
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