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Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, ha commentato ai canali ufficiali del club il successo per 2-1 ottenuto contro l'Inter: "Ci sono stati momenti in cui abbiamo dovuto stringere i denti contro una squadra davvero forte. Sono i campioni d'Italia per un motivo, e ci sono stati frangenti in cui anche noi li abbiamo messi in difficoltà, soprattutto in contropiede e quando facevamo girare bene palla. Qualcosa di simile è successo contro il Betis lo scorso fine settimana, quando non siamo riusciti a concretizzare le occasioni avute".

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"Oggi avremmo potuto chiudere la partita con un risultato più tranquillo. Abbiamo avuto delle occasioni, io compreso, ma in Champions League ci sono sempre momenti di sofferenza. Abbiamo subito un solo gol e i difensori sono stati eccellenti, ma le grandi squadre trovano sempre degli spazi. Ed è lì che Courtois è stato fantastico. Non è andata male, ma ci sono aspetti da migliorare. La cosa più importante sono i tre punti".

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"Le sue due occasioni da gol "Pensavo di segnare. Nella prima occasione, il portiere è spuntato dal nulla. La palla mi è arrivata sui piedi e ho pensato: 'Questo è gol'. Ma ha tirato fuori un braccio da non so dove. Nella seconda occasione, ho visto la palla un po' in ritardo, c'erano dei giocatori davanti, ma sono riuscito a controllarla e a calciare bene. E ancora una volta, dal nulla, un'altra grande parata. È frustrante, perché segnare ci avrebbe reso la vita più facile, ma fa parte del gioco. Magari un'altra volta quelle palle entrano. Mourinho? Sappiamo esattamente come vuole che giochi la sua squadra. Oggi abbiamo visto quei valori che lui cerca, come il pressing alto in occasione di entrambi i gol. Ci sono molti aspetti positivi, ma anche cose da affinare. È normale con un nuovo allenatore e una nuova squadra. Mi piacciono sia gli aspetti positivi che quelli da migliorare. C'è del lavoro da fare: questo mi motiva ed è divertente".