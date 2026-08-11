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Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha parlato così del mercato nerazzurro e non solo: «Mi piace sempre dire che è la più brava. E ha mantenuto la sua riconoscibilità nonostante abbia salutato cinque colonne, perché gente come Acerbi, De Vrij e Darmian, per i compagni, è sempre stata fondamentale. Fin qui non sta inserendo dei titolari, ma giocatori di contorno, forti, per completare la rosa ed essere competitiva.

Stones è un giocatore d’esperienza e di talento, Dimarco è già in formissima, Stankovic junior è bravo, poi terrei Pavard. Manca solo l’esterno, anche se è tosta. Ormai è sempre più difficile trovare i famosi “quinti”. I giocatori di fascia o fanno i terzini o fanno le ali».

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Con l’esterno giusto può tornare in finale di Champions? «Non bisogna perdere di vista la Serie A, anche perché io faccio un ragionamento logico: Real, Barcellona, Bayern, Psg... sono tutte superiori alle squadre italiane. L’Inter ha giocato due finali e deve puntarci ancora, riscattando il ko con il Bodo Glimt, ma è difficile. Anche perché poi se non porti a casa lo scudetto ti rompono le scatole».