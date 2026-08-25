VIDEO / Inter, Esposito riuscirà a imporsi anche quando Lautaro e Thuram saranno al top?

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Questa Inter convince Nicola Berti. L'ex centrocampista nerazzurro, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha commentato così l'esordio vittorioso della squadra di Chivu in campionato contro il Monza:

Le è piaciuto il debutto dell’Inter?

"L’ingresso nel nuovo campionato è stato ottimo, più positivo non si può: un primo tempo un po’ così però poi nel secondo abbiamo dominato. Pio Esposito? È un grande, il migliore in campo in assoluto, una spanna superiore a tutti. Difende la palla in una maniera straordinaria, nessuno è capace di togliergliela. Non gliela togli proprio neanche se gli spari. Mi è piaciuto da mo-ri-re! E quel gol… spettacolaaaaare. Non bisogna esagerare, è necessario che tenga i piedi per terra come è bravissimo a fare, ma credo che tutto il popolo interista sia entusiasta di lui".

Come giudica il mercato dei nerazzurri fino ad oggi?

"Grandioso! Adesso speriamo solo che non esca nessuno. Neanche Luis Henrique, che io mi terrei tutta la vita perché ci servirà durante la stagione. Stankovic? Se riesce a sopportare un anno di attesa, di apprendistato, manterrei in rosa pure lui. Uno che viene dal settore giovanile dell’Inter, che ha i c., allenato da Chivu in Primavera. È protetto, e ovviamente lo dico in senso buono. E fortissimo: piano piano potrà ritagliarsi il suo spazio".

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Ha guardato anche altre partite?

"Il Milan, che mi sta un po’ sul c. ma è una squadra interessante. Specialmente quando sono entrati Rabiot e… quello forte, il Pallone d’oro… sì, Modric. Durante Frosinone-Juve invece mi è saltato il segnale. Chissà perché: non l’ho vista, ma probabilmente è stato meglio così. Solo 1-0 contro il Frosinone rischiando pure di farsi pareggiare mi sembra un po’ poco".

Prevede l’Inter dominante in Serie A?

"Di sicuro il campionato non sarà così senza storia come si racconta. Secondo me, per l’Inter sarà una stagione molto più complessa. Il Milan è ringiovanito, a parte il Pallone d’oro… Ma anche i rossoneri dopo un primo tempo faticoso contro il Torino sono venuti fuori bene. In ogni caso bisogna mantenere alta l’attenzione: la stagione però è luuuuunga".

E Chivu, l’ha sentito?

"Cristian lo vedo proprio contento. Bene. Gli hanno preso i giocatori che voleva, anche se è andato via Dumfries che era uno dei miei idoli. E Jones è un fenomeno, mi piace da impazzire. Adesso però ti devo salutare grande, sono qui al sole in piscina e me la voglio godere finché posso".