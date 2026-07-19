L'ex giocatore della Seleccion ha esaltato il Mondiale di Lautaro per la personalitÃ dimostrata
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L'ex giocatore dell'Argentina Bertoni, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato del Mondiale di Lautaro Martinez:
Tornando al calcio, oltre a Messi chi le piace?
«Leo Ã¨ un mostro, ma sarebbe ingiusto non parlare del gruppo. JuliÃ¡n Alvarez, per esempio, mi fa impazzire. Ha visto che gol ha fatto con la Svizzera? Un gioiello. Un altro che mi ha sorpreso Ã¨ Lautaro. Lo vedevo meno leader, invece piano piano si Ã¨ preso le sue responsabilitÃ . Ãˆ cresciuto nel corso del MondialeÂ».
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