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L'ex giocatore dell'Argentina Bertoni, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato del Mondiale di Lautaro Martinez:

Tornando al calcio, oltre a Messi chi le piace?

«Leo Ã¨ un mostro, ma sarebbe ingiusto non parlare del gruppo. JuliÃ¡n Alvarez, per esempio, mi fa impazzire. Ha visto che gol ha fatto con la Svizzera? Un gioiello. Un altro che mi ha sorpreso Ã¨ Lautaro. Lo vedevo meno leader, invece piano piano si Ã¨ preso le sue responsabilitÃ . Ãˆ cresciuto nel corso del MondialeÂ».