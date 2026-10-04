Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Gianni Bezzi ha risposto alle domande sulle ambizioni della Juventus in ottica scudetto:

Sky

"Juventus da scudetto? Quello che ha detto Carnevali è stato un messaggio molto chiaro all'allenatore. La Juve non si può permettere di rimanere fuori dalla Champions. Se la Juve sbaglia, nel calderone ci rimane anche Carnevali. Ad oggi vedo Roma, Inter, ma ci metto anche Milan, Napoli e Como".

Sky

"Per me la Juve dovrà fare molta attenzione. Ha una squadra con dei problemi non da poco in difesa, in porta, in attacco. Gli manca un giocatore importante come Yildiz. Carnevali ha voluto parlare per dire 'Spalletti, fai attenzione'".