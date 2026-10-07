Qualche anno fa fece il giro del web la lite tra Fabrizio Biasin e Antonio Cassano: il giornalista è tornato a parlare di quel fatto

Marco Astori
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Qualche anno fa fece il giro del web la lite tra Fabrizio Biasin e Antonio Cassano: il giornalista è tornato a parlare di quel fatto ai microfoni del podcast "The Table". Ecco le sue parole CONTINUA A LEGGERE

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