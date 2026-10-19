Il giornalista a Pressing: “Questa è l’identità della squadra, servono solo degli accorgimenti”. E sull’Europa: “Deve migliorare quanto fatto l’anno scorso”
Cosa lascia Bologna-Inter: stiamo esagerando? Ecco il Bonny cattivo. Carlos Re Mida
Ospite negli studi di Mediset in occasione della trasmissione ‘Pressing’, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato dell’Inter di Critian Chivu sulle ‘false partenze’ di questo inizio stagione e sugli obiettivi.
I nerazzurri sono andati sotto in ben sei delle nove gare disputate fino ad ora tra Serie A e Champions League.
Le false partenze dell’Inter
"Sicuramente ci sono delle cose da sistemare, però io credo che in questa settimana, che non è stata una settimana semplice in casa Inter, le chiacchiere siano state un pochino esagerate. Si è parlato francamente troppo, si è parlato di Inter che deve tornare a difendere, a fare il catenaccio, ho letto anche questo, a giocare a uomo, a fare 40 metri indietro, non sono cose che esistono nel calcio moderno. L'Inter deve mettere degli accorgimenti a situazioni durante la partita che non funzionano, ma questa è la sua identità, è l'identità di una squadra che nelle prime sette in Serie A ha fatto 21 gol, 3 gol di media a partita, che deve correggere qualcosa in fase difensiva, ma non è una squadra allo sbando come qualcuno vuol far credere, altrimenti non sarebbe stra prima in Serie A".
Gli obiettivi dell’Inter
Può bastare uno scudetto o un bel percorso in Italia?
“Certo che no, perché tutti sanno che bisogna migliorare quello che è successo l'anno scorso. L'anno scorso l'Inter è uscita ai play-off e non va bene, l'Inter se mai uscirà dalla Champions League dovrà farlo con una squadra che è chiaramente più forte, altrimenti deve riuscire ad andare avanti, ma questa è la cosa che sanno tutti in casa Inter”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA