Ospite negli studi di Mediset in occasione della trasmissione ‘Pressing’, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato dell’Inter di Critian Chivu sulle ‘false partenze’ di questo inizio stagione e sugli obiettivi.

I nerazzurri sono andati sotto in ben sei delle nove gare disputate fino ad ora tra Serie A e Champions League.

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Le false partenze dell’Inter

"Sicuramente ci sono delle cose da sistemare, però io credo che in questa settimana, che non è stata una settimana semplice in casa Inter, le chiacchiere siano state un pochino esagerate. Si è parlato francamente troppo, si è parlato di Inter che deve tornare a difendere, a fare il catenaccio, ho letto anche questo, a giocare a uomo, a fare 40 metri indietro, non sono cose che esistono nel calcio moderno. L'Inter deve mettere degli accorgimenti a situazioni durante la partita che non funzionano, ma questa è la sua identità, è l'identità di una squadra che nelle prime sette in Serie A ha fatto 21 gol, 3 gol di media a partita, che deve correggere qualcosa in fase difensiva, ma non è una squadra allo sbando come qualcuno vuol far credere, altrimenti non sarebbe stra prima in Serie A".

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Gli obiettivi dell’Inter

Può bastare uno scudetto o un bel percorso in Italia?

“Certo che no, perché tutti sanno che bisogna migliorare quello che è successo l'anno scorso. L'anno scorso l'Inter è uscita ai play-off e non va bene, l'Inter se mai uscirà dalla Champions League dovrà farlo con una squadra che è chiaramente più forte, altrimenti deve riuscire ad andare avanti, ma questa è la cosa che sanno tutti in casa Inter”.