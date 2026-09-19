Finisce 2-2 all’Olimpico tra Roma e Inter, al termine di una partita dai due volti per i nerazzurri. Sotto di due gol all’intervallo, la squadra di Chivu cambia passo nella ripresa, reagisce con carattere e riesce a completare la rimonta fino al pareggio finale. Al termine della sfida, spazio alle parole dei protagonisti ai microfoni di Inter TV, per analizzare una gara complicata, la reazione del secondo tempo e il punto conquistato a Roma. Questo il commento di Bisseck: "Ci crediamo sempre, non siamo mai morti, con la nostra forza e qualità possiamo ribaltare le partite, abbiamo fatto bene ma dobbiamo migliorare nel primo tempo. Il mister mi chiede di fare qualcosa in fase offensiva, non è un problema, per me conta aiutare la squadra"