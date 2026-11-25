L'Inter ritrova il sorriso in Champions League. I nerazzurri di Cristian Chivu superano 2-0 lo Stoccarda al Meazza grazie alle reti di Sucic e Lautaro Martinez, conquistando tre punti preziosi per il cammino europeo. Al termine della sfida, i protagonisti della serata nerazzurra intervengono ai microfoni di Inter TV per analizzare la prestazione, commentare il risultato e proiettarsi verso i prossimi impegni. Queste le parole di Bisseck: "Questo che vogliamo fare sempre, non prendere gol. Oggi siamo andati bene dietro, compatti per tutta la partita, dobbiamo continuare cosi e se lo facciamo possiamo fare una bella stagione. Abbiamo creato tante occasioni ma a volte la palla non entra. Ci abbiamo creduto e abbiamo continuato ma come abbiamo vinto oggi è stato bello. Siamo abituati a giocare tanto, dobbiamo recuperare, guardare le partite e migliorare i nostri errori, ogni gara è diversa"