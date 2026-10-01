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Yann Bisseck, difensore tedesco dell'Inter, dal palco del Festival dello Sport in corso di svolgimento a Trento ha parlato dei margini di miglioramento che vede in se stesso e di quelli che erano i suoi idoli a inizio carriera: "Posso migliorare in tutto, non sono un giocatore perfetto e non esiste un giocatore perfetto. Voglio migliorare in entrambe le fasi, offensiva e difensiva, fare più gol e prenderne meno. Si deve migliorare tutto, io personalmente così come la squadra.

Un modello di ispirazione? Io ho sempre voluto essere un attaccante. Il mio idolo era Thierry Henry, lo amavo. Come difensore, quando sono cresciuto, ho avuto un riferimento in Jerome Boateng, per me era molto forte. Anche Varane, loro erano per me il massimo".