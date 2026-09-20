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Yann Bisseck, difensore dell'Inter, intervenuto ai microfoni di SportMediaset, ha analizzato così il pareggio di ieri contro la Roma: "Non siamo mai morti, sappiamo che possiamo ribaltare sempre una partita: ma la cosa più importante è migliorare. Nei primi tempi non siamo al livello che possiamo giocare, dobbiamo rivedere le partite: a volte il calcio è un po' strano.

Dove sono le difficoltà? Bella domanda, non ho la risposta: adesso sono stanco e devo concentrarmi sulla nazionale. Il mister all'intervallo non deve dire tanto perché sappiamo cosa dobbiamo fare. Lui ci dà tanta fiducia, è la cosa più importante.

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Roma contendente allo scudetto? Sono solo cinque partite, il campionato è lunghissimo: stanno facendo molto bene ma anche noi. Stiamo concentrati su noi stessi e vedremo cosa succederà".