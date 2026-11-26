Getty Images

Al termine della gara vinta contro lo Stoccarda, Yann Bisseck ha rilasciato alcune dichiarazioni a TNT Sports Mexico. Queste le dichiarazioni del difensore dell'Inter. "Siamo stati concentrati per 90-95 minuti, non abbiamo mai mollato. Nel primo tempo abbiamo creato tanto, ma a volte la palla non vuole entrare. Abbiamo continuato a spingere sempre, non abbiamo mollato, poi con la nostra qualità siamo sempre pericolosi in attacco. Contento per la fase difensiva, anche chi è entrato. Lautaro? Lui è un attaccante, lui può morire per fare un gol".

"La sua cattiveria è la sua grande qualità. Ha spinto tanto, ha portato avanti la squadra, per questo è molto importante averlo in campo. Bastoni? Onestamente non so, spero stia bene e non stia fuori troppo tempo. Abbiamo una rosa molto forte, non vogliamo mai perdere un giocatore, ma alla fine abbiamo compensato molto bene. I tifosi possono sognare la Champions? Noi dobbiamo concentrarci su ogni partita, non siamo ancora qualifica, con questo nuovo format è molto difficile. Tre vittorie di fila significa che siamo sul prezzo, se continuiamo così vedremo cosa succederà".

(TNT Sports Mexico)