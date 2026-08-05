Jeremie Boga ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine dell'amichevole vinta contro il Chelsea: le sue parole anche sul campionato
Jeremie Boga, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine dell'amichevole vinta dai bianconeri contro il Chelsea.
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"Nel campionato italiano ci sono molte squadre forti, abbiamo visto negli ultimi anni che tutto può cambiare. Ovviamente l'Inter rimane favorita perché è l'ultima ad aver vinto il campionato, però noi dobbiamo raggiungere i nostri obiettivi, l'anno scorso l'abbiamo fallito, quest'anno puntiamo ad arrivare più in alto possibile, poi vediamo cosa succederà"
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