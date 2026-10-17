GUARRO e PACE EP26: Lautaro, l'errore è Inter-Parma. E Chivu non fu ascoltato quando...

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Ai microfoni di DAZN, Tommaso Pobega, centrocampista del Bologna e autore del momentaneo vantaggio rossoblù, ha commentato così la partita del Dall'Ara contro l'Inter:

"Ero sconsolato a fine partita, perché di squadra abbiamo fatto una prestazione di alto livello, creando tante situazioni da gol, ma ho pensato che dovevamo essere più cinici, perché magari sul 2-0 l'avremmo portata a casa. Lasciandola aperta, chiaro che si può andare in difficoltà, visto che l'Inter ha ottime qualità. Visto il primo tempo che abbiamo fatto, potevamo ottenere di più".

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"Se penso di più al gol o alla traversa? Probabilmente, conoscendomi, alla traversa. In alcune situazioni potevamo essere più pericolosi. Sono felice del gol, ma c'è rammarico perché potevamo e dovevamo raccogliere di più per il primo tempo che abbiamo fatto. ogni volta che mi metto a disposizione metto le mie caratteristiche, cercando di essere pericoloso perché mi piace come qualità da mettere a disposizione".

(Fonte: DAZN)