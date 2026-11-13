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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha commentato la grande prestazione di Davide Frattesi, che in estate ha lasciato l'Inter per trasferirsi alla Lazio:

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"Mi ricorda i centrocampisti di una volta, è uno che ha un inserimento devastante. E' un giocatore che mi ricorda il primo Barella, che ha perso la sua più grande caratteristica, la corsa e l'imprevedibilità. Non era semplice essere continuo in una grande squadra".

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"Lo stesso Zielinski, che è fortissimo, sta cominciando solo ora ad avere spazio all'Inter. Ha fatto bene a rimanere in una grande squadra finché ha potuto, cercando poi una situazione che gli desse più continuità".

(Fonte: TMW Radio)