Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha fatto il punto su Inter e Roma dopo gli impegni in Champions League
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Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha fatto il punto su Inter e Roma dopo gli impegni in Champions League delle due squadre:
Sia Inter che Roma sono un po' fragili difensivamente?"Io sono sempre per la via di mezzo in questo senso. Non amo vincere tutte le partite 1-0, ma neanche tutte 4-3 o 5-4. Chivu e Gasperini hanno la stessa idea e mentalità e infatti anche nello scontro diretto in campionato mi aspettavo tante reti. L'Inter del resto il gol lo prende sempre e anche l'idea del calcio di Gasperini è bella, ma nell'Europa di alto livello può portare a delle difficoltà. Io ho avuto la fortuna di lavorare con Zeman e la sua idea era spettacolare, ma poi va trovata una via di mezzo".
Fra le quattro squadre impegnate in Champions qual è quella che potrà incontrare più difficoltà nella prossima giornata?"La Fiorentina potrebbe creare qualche scompiglio in più al Como. Il Napoli invece penso che a Venezia vincerà, cosi come la Roma potrà fare risultato".
Con l'assenza forzata di Lautaro che occasione si presenta per Pio Esposito?"È il momento migliore per dimostrare a tutti il suo valore, che e già importante. Lui ha queste sette partite per far vedere a tutti quanti che puo essere lui il futuro di questa squadra e della nostra Nazionale. È un ottimo giocatore e può darsi uno slancio in più".
(Fonte: TMW Radio)
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