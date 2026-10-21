Intervistato da Prime Video, Valeriy Bondar ha parlato della gara di Champions League tra Inter-Shakhtar in programma questa sera. "Sappiamo quanto vale l'Inter e quanto sarà difficile giocare contro di loro in questo stadio. Anche noi conosciamo il nostro valore, sappiamo cosa possiamo fare e faremo di tutto per provare a giocarci nel migliore dei modi una partita così importante. Ovviamente conoscete la situazione del nostro paese legata alla guerra".

"È chiaro che vorremmo tornare a giocare in casa nostra il prima possibile. Nonostante tutti questi ostacoli, abbiamo l'opportunità di giocare partite come questa. Dovremo essere bravi a non farci condizionare dal tifo che ci sarà e fare di tutto per portare gioia al nostro popolo".

(Prime Video)