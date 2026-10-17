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Ancora un'ottima prestazione e un altro gol da subentrato per Bonny, fra i marcatori dell'Inter nella vittoria per 3-1 a Bologna. Ecco le sue dichiarazioni a DAZN:

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"Bello aver ottenuto una vittoria così, sempre bello vincere. Obiettivi personali? Devono esserci prima quelli collettivi, vogliamo andare tutti dalla stessa parte e lavoriamo per quello. Abbiamo tanti grandi giocatori, quando arriva il tuo momento devi essere pronto. Il mister dà fiducia a tutti".

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"Thuram? E' sempre vicino a me e Pio, così come Lautaro. Il fatto che facciano il tifo per noi è l'esempio del grande gruppo che siamo. Se ricevo dei consigli da Thuram? No, ci diciamo solo cazzate".

(Fonte: DAZN)