Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Inter-Udinese 5-3, Ange Yoan Bonny ha parlato così del match di San Siro:

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"Gol di cattiveria? Anche io pensavo di aver fatto gol al primo tentativo, volevo il primo gol, sono contento, voglio dare il mio contributo. Thuram è un grande fratello, tutti mi hanno abbracciato ed è un bell'esempio della squadra che siamo"