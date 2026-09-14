Dopo un inizio shock, l'Inter rimonta e batte 5-3 l'Udinese in quel di San Siro: le parole di Ange Yoan Bonny ai microfoni di Dazn

Matteo Pifferi
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Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Inter-Udinese 5-3, Ange Yoan Bonny ha parlato così del match di San Siro:

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"Gol di cattiveria? Anche io pensavo di aver fatto gol al primo tentativo, volevo il primo gol, sono contento, voglio dare il mio contributo. Thuram è un grande fratello, tutti mi hanno abbracciato ed è un bell'esempio della squadra che siamo"

bonny

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