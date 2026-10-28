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L'ex attaccante Marco Borriello, nel corso di un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sui reparti avanzati delle principali squadre di Serie A: "Juventus? Mi piacerebbe vedere un grande attaccante, anche di nome: un colpo alla Higuain. Dei migliori otto centravanti del mondo, uno lo deve avere la Juventus. Il Milan ha il nove del Portogallo (Ramos), l'Inter quello dell'Argentina (Lautaro). E la Juve?".

Pensa a Osimhen?

"Magari, Osimhen è forte, conosce la Seria A e anche Spalletti. Ma al di là di Osimhen, alla Juventus serve un bomber top".

Gattuso, a sorpresa sempre in testa alla classifica, può arrivare in fondo con la Lazio?

"La vedo dura, anche se a livello di atletismo la Lazio è la squadra più internazionale insieme all'Inter. Gattuso resta un grande, anche come tecnico: in passato ha fatto scelte affrettate in panchina, sono contento per lui. Rino e Daniele sono esempi: potrebbero stare tutto l'anno al mare in costume, invece hanno il calcio nelle vene e sono infaticabili".