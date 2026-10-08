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Qual è la coppia d'attacco ideale dell'Inter? Simone Braglia, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha risposto così:

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Inter, Pio Esposito merita la titolarità?

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"Io ho una grande considerazione di Pio Esposito per il calcio italiano. E' un valore nazionale, credo che un giovane per maturare definitivamente dovrebbe giocare con più continuità. L'Inter giocherà ogni tre giorni ora, le occasioni per giocare le avrà. E anche partite di un certo spessore. La continuità però è basilare per l'esplosione di un giocatore. Mi fido di Chivu e oggi la coppia Lautaro-Pio è la coppia ideale. Oggi Pio è già un leader, protegge i palloni, li smista, gioca con la squadra. E' pronto per la maturazione definitiva. A me sembra tanto Skuhravy del Genoa".

(Fonte: TMW Radio)