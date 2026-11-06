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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha fatto alcune considerazioni in vista di Inter-Como di domenica pomeriggio a San Siro:

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"Non credo che sarà una bella partita, perché secondo me il Como utilizzerà questa partita per rivendicare i ko dello scorso anno. Sarà una partita molto tattica da parte del Como, sono due squadre che al momento sono le migliori dal punto di vista qualitativo. Il Como sta valorizzando tutti in rosa, hanno fatto vedere che in Champions possono valere quelli dell'Inter. Credo che sarà una partita davvero tattica. Mi aspetto un Como più accorto, lo scorso anno appena si è aperto un po' ha preso 4 gol dall'Inter. Ho sentito Fabregas, quelle due partite con l'Inter lo scorso anno gli sono andate di traverso".

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Se vince il Como, è da Scudetto?

"In questo momento mi dà più continuità il Como, la compattezza di squadra è più visibile nel Como".

(Fonte: TMW Radio)