Ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha commentato la grande vittoria dell'Italia ieri sera a San Siro in Nations League
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Ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha commentato la grande vittoria dell'Italia ieri sera a San Siro in Nations League contro la Francia:
"Sembra che stia tornando la luce, il percorso è ancora lungo ma è un buon inizio. Dei giocatori di valore, anche giovani, che dovranno fare molta esperienza, cominciamo ad averli. Tutto lascia ben sperare".
Mancini il miglior spot per Malagò:"Nessuno mette in dubbio le capacità di Mancini, ma le negatività erano dovute al comportamento precedente di Mancini. L'opinione pubblica si era schierata contro per via del comportamento avuto quando lasciò l'Italia. Come valore tecnico non lo discuto, ma come comportamento sì".
Pochettino allo United. E Conte è ancora libero:"Io Conte lo scelgo tutta la vita per la Juve. La Juve non può più permettersi di non arrivare in Champions e di non lottare per il titolo. E' l'obiettivo che determina la scelta".
(Fonte: TMW Radio)
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