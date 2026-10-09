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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato della lotta al vertice del campionato e della sfida tra Inter e Roma:

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"Come sarà il campionato? Spero sia combattuto. Vedo la Roma in grande spolvero, mi auguro che sia la squadra che può dare filo da torcere all'Inter, che rimane la squadra più completa e destinata a vincere. Spero sia lottato come Scudetto. Ho letto che Gasperini che il programma di vincere lo Scudetto in tre anni, ma che magari ci riescono prima. Io condivido il fatto che la Roma abbia un obiettivo e credo che abbia fatto bene a dirlo. Per lui e la sua carriera credo sia un premio. Lo meriterebbe. E' un premio che va al di là di quanto ha fatto di buono all'Atalanta".

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Cosa aggiunge?

"Sono curioso di vedere, perché ci sarà una striscia di parecchie partite, comprese le coppe. E ora vedremo cosa accadrà. Vedremo con questo ritmo i primi valori. Ora cominci a pesare le rose, gli allenatori e il loro lavoro. E anche purtroppo gli infortuni, che non ti permettono di schierare le formazioni che hai in testa".