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Ospite di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Brambati ha fatto alcune considerazioni in vista del big match di sabato tra Roma e Inter all'Olimpico:

Roma-Inter che cosa potrebbe raccontarci?

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"Mi sembra che la Roma sia diventata anche abbastanza cinica e che non sia neanche così Malen dipendenza. L'olandese fa la differenza, ma anche quando non ha segnato lui il risultato e i gol sono arrivati. L'Inter è fortissima e completa in ogni reparto, ma mi chiedo perché prenda gol con relativa tranquillità. Anche con il Napoli del resto sono state incassate due reti ma potevano essercene almeno un altro paio. Non so se sia solo un discorso sul portiere, che ad ora in qualcosa è mancato. Detto ciò vedo leggermente favoriti i giallorossi perché hanno più l'occhio della tigre. Quest'anno, anche grazie al fatto che Juventus, Milan e Atalanta sono molto indietro, c'è solo la Roma insieme al Como a poter dare fastidio a Chivu".

(Fonte: TMW Radio)