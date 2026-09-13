Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Branca svela alcuni retroscena di mercato. Il primo riguarda l'arrivo di Maicon all'Inter. "È vero che Francesco Guidolin le sconsigliò Maicon? Sì, diceva che non era un professionista. Ma per tenere lui, finiti i posti da extracomunitario, rinunciammo a Tevez: volevamo mettere Zanetti a centrocampo e Maic dietro a destra, anche se nel Monaco non aveva mai giocato in quel ruolo".

E il famoso “non scambio” Guarin-Vucinic?

«Ero già in uscita, arrivai a cose fatte: ricordo una stretta di mano Fassone-Marotta e poi il casino successivo, esagerato».

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Rifarebbe la scelta di non vendere, dopo il Triplete, almeno uno fra Maicon, Milito e Sneijder?

«Parlare quindici anni dopo non vale niente. Se cambi prima, spesso duri di più? Ci sta. Ma allora prevalse la voglia di Moratti di tenerli e dei giocatori di restare: non voglie da poco».

(Gazzetta dello Sport)