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Intervistato da TMW, Roberto Breda, ex allenatore tra le altre di Torino e Ternana, ha fatto le prime considerazioni sul campionato di Serie A appena iniziato:

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"La Serie A? Il vantaggio ce l’ha chi porta avanti un progetto tecnico: mi riferisco ad Inter e Roma che sono ripartiti da Chivu e Gasperini, allenatori con cui hanno iniziato un percorso l'anno scorso".

Dove può arrivare questa Roma?

“La Roma ha dato un segnale forte. Gasperini ha dimostrato che negli anni il suo gruppo migliora sempre. Sul piano tattico mi è piaciuto come è partita la Juve, ma manca un centravanti. E le squadre forti sono quelle che hanno il centravanti più forte. Vedi l’Inter e la Roma".

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E il Napoli?

“L’ho visto dal vivo, ha fatto una fatica enorme. Come identità per vincere il campionato devi provare a fare qualcosa di diverso. Poi nel secondo tempo è venuto fuori ma perché il Genoa ha abbassato i ritmi”.

(Fonte: TMW)