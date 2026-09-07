Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto, come di consueto, per trattate i temi caldi della giornata di Serie A, che si conclude oggi con i due posticipi in programma, nell’appuntamento fisso con l’editoriale su TMW.

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Juve-Milan

“Il pari è sostanzialmente giusto, ma vedere questa partita ventiquattro ore dopo Inter, Napoli e Roma rafforza la convinzione che non siano da scudetto, che abbiano ancora tanto lavoro da fare. Il confronto è impietoso, sabato abbiamo visto tre squadre (soprattutto Inter e Roma) e venerdì il Como, con una precisa identità, aggressive, intense, con ottima fluidità di manovra, capaci a tratti di giocare a memoria.

Juve e Milan no, sono ancora squadre pensanti, si muovono lentamente perchè i movimenti non sono ancora automatici. E se ci pensiamo bene non c’è niente di strano. La Juventus ha rinnovato molto, ieri sera c’erano in campo sette giocatori diversi rispetto all’anno scorso, ci vorrà del tempo anche se nel mondo bianconero è vietato concedere tempo. Come per il Milan del resto, ma anche per i rossoneri le difficoltà sono normali nel momento in cui cambi allenatore, hai una filosofia di gioco nuova e diversa, tanti giocatori da rieducare o inserire".

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“L’Inter è impressionante”

"Tornando alla corsa scudetto, quando decide di giocare, l’Inter è impressionante con qualche leggerezza di troppo nella fase difensiva, ma incontenibile. Già intrigante la sfida di domani in Champions con il Real Madrid. Chivu contro il maestro Mou, bellissimo".