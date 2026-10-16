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L'Inter deve continuare a confermare Josep Martinez in porta, nonostante i frequenti errori di questo inizio di stagione? Ha risposto Enzo Bucchioni, ospite di TMW Radio:

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Inter, continuare con Martinez in porta?

"C'è da capire se sui difetti ci si può lavorare, perché il portiere c'è. Non è un portiere perfetto ora, ha delle difficoltà. La società deve capire se può lavorarci in poco tempo, dandogli più tranquillità".

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Cosa salviamo dalla settimana europea?

"Salvo la Roma, quei 75' di calcio sono stati di livello europeo. C'era personalità, movimento. Il Como è in difficoltà, sembra abbia perso la gioia di giocare, il divertirsi, forse qualche giocatore pensa di essere un fenomeno. Anche Fabregas non mi è piaciuto, ha fatto il fenomeno cambiando troppo. In EL si è vista la Juve, con Spalletti che si sta impadronendo del gruppo. Si vede il Milan, che ha bisogno di tempo per crescere".

(Fonte: TMW Radio)