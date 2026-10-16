L'Inter deve continuare a confermare Josep Martinez in porta, nonostante i frequenti errori di questo inizio di stagione?
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L'Inter deve continuare a confermare Josep Martinez in porta, nonostante i frequenti errori di questo inizio di stagione? Ha risposto Enzo Bucchioni, ospite di TMW Radio:
Inter, continuare con Martinez in porta?"C'è da capire se sui difetti ci si può lavorare, perché il portiere c'è. Non è un portiere perfetto ora, ha delle difficoltà. La società deve capire se può lavorarci in poco tempo, dandogli più tranquillità".
Cosa salviamo dalla settimana europea?"Salvo la Roma, quei 75' di calcio sono stati di livello europeo. C'era personalità, movimento. Il Como è in difficoltà, sembra abbia perso la gioia di giocare, il divertirsi, forse qualche giocatore pensa di essere un fenomeno. Anche Fabregas non mi è piaciuto, ha fatto il fenomeno cambiando troppo. In EL si è vista la Juve, con Spalletti che si sta impadronendo del gruppo. Si vede il Milan, che ha bisogno di tempo per crescere".
(Fonte: TMW Radio)
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