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Qualche balbettio per il Milan di Amorim in questo inizio di stagione. Ne ha parlato Enzo Bucchioni a TMW Radio all'indomani della sconfitta dei rossoneri contro il Benfica:

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"La cosa che fa pensare è l'involuzione dell'allenatore. Il primo a non credere in ciò che fa mi sembra proprio il tecnico. Con tutto il rispetto ad esempio, cosa c'entra ieri Terracciano e quel turnover".

DAZN

"In questo momento serve mandare in campo i migliori, poi quando saranno affinati certi meccanismi si potrà lavorare anche con gli altri. Infine ieri ha detto che non ha i giocatori a disposizione per il suo tipo di calcio. Non mi è piaciuto".

(Fonte: TMW Radio)