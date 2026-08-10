Ospite negli studi di Sky Sport, Marco Bucciantini, giornalista e opinionista, ha parlato del mercato dell'Inter e della ricerca del sostituto di Denzel Dumfries, passato al Real Madrid.

"L'Inter gioca con un modulo particolare. In Europa, quel tipo di spesa non la fai, perché non ce l'hanno per mezzo. Tanto che Palestra, prima idea. Norton-Cuffy...

Devi andare a vedere, quei tre o quattro squadri che hanno quel giocatore di gamba lunga, che fa le due fasi, ma che sappia fare bene la fase offensiva come Dumfries, ma che ce ne sono in Europa?! Nessuno, che sappia garantire il quinto con quella fase, con quell'efficacia medica.

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È un acquisto difficile. Forse Hakimi.

Una volta salto Palestra... Una volta Khalaili ha avuto i problemi che ha avuto e non potevano più prenderlo.

Però lo deve prendere. No, no, lo deve prendere. Gli serve. Però guarda se è successo con Diouf. E l'hanno tenuto lì un anno a imparare. Però il problema è che l'Inter a destra non aveva comprato. Perché ha adattato Luis Henrique e non arrivava con quel ruolo proprio così

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Comunque Nico ha sacrificio, eh. Ha imparato, ha imparato. Solo il quinto, il quinto no, adesso non può fare. Al limite di là (a sinistra, ndr). Ma proprio al limite, al limite".