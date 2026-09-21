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Intervenuto negli studi di Sky Sport, in occasione di 'Sky Calcio Club', il giornalista e opinionista Marco Bucciantini ha commentato il quinto turno di Serie A e in particolare la sfida tra Roma e Inter, terminata col risultato di 2-2.

Di seguito le sue dichiarazioni.

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L'Inter produce calcio

“Ma magari tu credevi anche che l'avversario ti imponesse, come spesso succede, anche un'attenzione con le diciannate sia maggiore, quindi parte allo stesso modo anche contro una squadra che so che è fortissima, che ha una potenza, ma però aggiungo una cosa, quella di Malotti non è una provocazione, non è un'assatella, non esiste la squadra prefetta in Italia, nessuna squadra dal mercato è riuscita a completarsi, però c'è una squadra che produce molto di più dei suoi difetti da sempre dell’Inter. È una squadra che produce calcio in continuazione, va sotto e con la stessa imperturbabilità, come contro l'Udinese, restano tranquilli, giocano.

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Attaccanti meravigliosi

"Hanno attaccanti meravigliosi, ma guarda una compie d'attacco come Lautaro e Thuram in questa Serie A, ma quanta differenza ti fa? Ma quanto gioco hanno fatto loro due, lottando e partecipando perché hanno un'anima neraazzurra vera? Cioè questi con la produzione superano difetti, quello che altre squadre non riescono a fare per 90 minuti, come fa l’Inter".