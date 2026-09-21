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Il commento di Sandro Sabatini al gesto dei tifosi della Juve che si sono voltati durante il minuto di silenzio per Sandro Mazzola:

"A prescindere che si tratti di un personaggio divisivo o meno si tratta della commemorazione appunto di una scomparsa. la Juventus ha fatto un comunicato esemplare, esemplare. Io credo che comunque quei signori che si sono voltati di spalle la prossima partita in casa non dovrebbero andare allo stadio. Io vorrei, tanto sono posti numerati, sono tutti riconoscibili anche di spalle, che ci fosse comunque una giornata di squalifica, di pensiero, di ravvedimento. Non credo che sia chiedere tanto, mi sembra arduo, però questa vergogna non può passare con le parole nostre. Un'altra giornata di parole, un comunicato e basta, perché è una vergogna rivoltante".